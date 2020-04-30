«Дій вдома»: Полиция Донетчины отработала больше 40 сообщений о нарушении самоизоляции

В Донецкой области за почти две недели работы приложения «Дій вдома» праоохранителям поступило 46 сообщений о нарушении самоизоляции. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщила инспектор сектора мониторинга Краматорского отдела полиции Валерия Осипец на ежедневном брифинге в Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она отметила, что полиция области всегда реагирует на сигналы о нарушении режима самоизоляции.

«Если поступает сообщение из приложения "Дій вдома", в полиции сформированы наряды, которые имеют усиленные средства индивидуальной защиты, и именно они выезжают к тем людям, которые потенциально считаются инфицированными», – рассказала Валерия Осипец.

По ее словам, с 18 апреля на линию 102 поступило 46 сообщений о нарушении самоизоляции из приложения «Дій вдома». В каждом случае на место выезжали сотрудники полиции. Выяснилось, что в основном это оказались технические сбои: у кого-то отсутствовал интернет, кто-то не услышал SMS и прочее.

«Полицейские, выезжая на такой вызов, документируют факт, если человек отсутствует. В данных случаях просто сделали фото, направили из этого приложения, что нарушений не было», – пояснила инспектор.

Напомним, «Дій вдома» – это приложение, предназначенное для электронного контроля за самоизоляцией. Контроль происходит при помощи проверки соответствия фотографии лица человека эталонному фото, сделанному при установке приложения, и геолокации мобильного телефона во время съемки фото.