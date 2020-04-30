Диалог с Россией связан с выполнением Минских соглашений, – Еврокомиссия

Санкции в отношении России могут быть пересмотрены только в случае полного выполнения Минских договоренностей. Об этом сегодня, 30 апреля, заявил представитель Европейской комиссии по вопросам внешних отношений Питер Стано во время видеобрифинга в Брюсселе, передает «ZN.UA».

Он подчеркнул, что политика ЕС в отношении России основывается на пяти принципах, которые были одобрены всеми государствами-членами, и которые базируются на развитии событий, связанных с Украиной.

«Один из этих принципов говорит о том, что мы сотрудничаем с Россией в тех сферах, в которых есть очевидный интерес ЕС. Тем не менее, другие принципы состоят в том, что любые существенные изменения в нашей политике, в нашем сотрудничестве и диалоге с Россией зависят от полного выполнения Минских договоренностей. Для нас это очень важно», – сказал Стано.

Представитель Еврокомиссии отметил, что санкции ЕС были применены по причине нарушения Россией «международного права, в частности, по причине незаконной аннексии Крымского полуострова, а также из-за действий, которые дестабилизируют ситуацию на востоке страны».

По его словам, экономические санкции связаны с развитием ситуации на местах и зависят от полного выполнения Минских договоренностей.

«Поэтому я просто подчеркну и повторю, что все санкции постоянно находятся в процессе пересмотра, и решение в отношении них принимается государствами-членами на основе развития на местах и на основании видимых и ощутимых изменений в поведении России в этой сфере», – заявил Питер Стано.