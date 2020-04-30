Гранаты и дымовые шашки: На Донетчине у железнодорожной колеи обнаружены средства военного поражения

В Донецкой области пограничники совместно с правоохранителями выявили средства военного поражения вблизи железнодорожного полотна. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.

Так, при реализации оперативной информации, в пределах Волновахского района, вблизи железнодорожного полотна был обнаружен ящик, в котором находились:

реактивная противотанковая граната РПГ-22 – 3 шт.;

выстрел к гранатомету СПГ ПГ-9 – 1 шт.;

граната РГД – 1шт.;

граната Ф1 – 1 шт.;

патроны 5,45 – 223 шт.;

дымовые шашки – 2 шт.

Фото пресс-службы Донецкого погранотряда

Фото пресс-службы Донецкого погранотряда

«Все это могло быть использовано злоумышленниками для совершения диверсий на мирной территории Украины», – говорится в сообщении.

Опасную находку изъяли сотрудниками областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.