Россия может выдать около 300 тысяч паспортов на неподконтрольном Донбассе

В 2020 году Россия может предоставить гражданство около 300 тыс. человек, которые проживают во временно неподконтрольных украинской власти районах Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко в интервью «Укринформ».

Он отметил, что одним из самых дестабилизирующих факторов как в районе проведения ООС, так и в Украине в целом, являются действия российского правительства по предоставлению гражданства РФ жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

«По официальным данным миграционных служб, в течение 2019 года российское гражданство получили 136 тыс. жителей временно оккупированных территорий. При сохранении активности жителей этих квазигосударственных образований и расширении возможностей российских миграционных служб в 2020 году указанный показатель может превысить отметку в 300 тыс. человек», – подчеркнул Кравченко.

Он также сообщил, что текущие социально-экономические показатели неподконтрольного Донбасса демонстрируют сохранение системных проблем – закрытие предприятий, простой производственных мощностей, отсутствие прибыли, невозможность выплачивать заработную плату и налоги, накопление долгов, неравномерность экономического развития отдельных районов.

«В целом, оккупационные администрации демонстрируют несостоятельность своей экономической деятельности без финансовой поддержки и рынков сбыта Российской Федерации», – добавил командующий ООС.