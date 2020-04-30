ЕС призывает предоставить беспрепятственный доступ гуманитарных грузов на Донбасс

Евросоюз готов и в дальнейшем помогать Украине противостоять пандемии коронавируса, однако основной проблемой является доступ гуманитарной помощи на территории, пораженные конфликтом. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает «Радио Свобода».

«Мы предоставили достаточно существенные ресурсы для противодействия пандемии в Украине. Мы реструктурировали поддержку не только Украины, но и многих других стран, чтобы преодолеть пандемию. Я считаю, что они эффективно будут противодействовать этой новой угрозе, и мы готовы увеличить нашу помощь, если понадобится, но беспокоит нас больше всего сейчас – это возможность доставить гуманитарную и медицинскую помощь в регионы, где боевые действия создают немало сложностей», – сказал он.

По словам верховного представителя, Евросоюз призывает все стороны конфликта предоставить свободный доступ гуманитарных грузов в такие регионы.

«Я не думаю, что проблема в недостатке финансовых ресурсов. Сложность не в этом. Проблема в том, чтобы получить доступ к территории, куда конфликт не дает попасть гуманитарной помощи», – отметил Боррель.