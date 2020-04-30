Супруга – россиянка: Что известно о новом главе Славянского района

Президент Украины назначил председателем Славянской районной государственной администрации (Донецкая обл.) Андрея Терещенко. Советующее распоряжение Владимир Зеленский подписал 24 апреля.

Андрей Терещенко родился в 1975 году, родом из села Мирное Славянского района. Имеет высшее юридическое образование, более 15 лет работал в органах прокуратуры Украины. До нынешнего назначения в Славянск – проживал Черновцах, где с июня 2019 года возглавлял Черновицкое областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины.

Согласно декларации Терещенко, поданной за 2019 год, новый глава Славянского района женат, воспитывает троих детей (дочь и два сына). Его супруга Наталья – гражданка России.

У Терещенко в селе Мирное есть дом площадью 175 кв. м, к нему достраивается пристройка площадью 288 кв. м, есть гараж. Совместно с дочерью Анной он владеет несколькими земельными участками в его родном селе – общей площадью 5 634 кв. м, а также в селе Озерное Лиманского района в 1000 кв. м.

Из автомобилей на Терещенко зарегистрирована «Волга» 2008 г. в.

В декларации единственным доходом указана заработная плата, и суммарно за 2019 год Терещенко получил 193 297 грн (в среднем – по 16 108 грн в месяц). Также Терещенко указал, что у него есть 21 500 долл. США личных сбережений, а еще 6 000 долл. США – у его супруги.

28 апреля новый глава района был представлен коллективу. В ходе своего выступления Терещенко акцентировал, что приоритетными направлениями в его работе станет: