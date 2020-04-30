Украина готова к диалогу с жителями Донбасса, но не с незаконными формированиями, – Кулеба

Украина готова к прямому диалогу с людьми, которые проживают на временно неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей, однако не с незаконными формированиями «Л-ДНР». Об этом сегодня, 30 апреля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга по итогам видеоконференции глав МИД «нормандской четверки», передают «Донецкие новости».

Кулеба отметил, что позиция Украины остается неизменной в том, что «Трехсторонняя контактная группа, в которой Россия присутствует как государство-агрессор, Украина как государство, которое защищается от агрессии, и ОБСЕ как посредник – остается ключевым механизмом для поиска взаимоприемлемых решений, которые должны вести нас к прекращению войны и деоккупации наших территорий».

Он подчеркнул, что Украина голова вести диалог по любым чувствительным вопросам, но никогда не будет переходить свои «красные линии».

Дмитрий Кулеба рассказал, что во время видеоконференции глава МИД РФ пытался «завести интерпретацию реальности в прямой диалог между Киевом и условными Донецком и Луганском».

«В этой связи хочу еще раз публично объявить, что Украина готова говорить с украинцами, которые проживают на оккупированных территориях, мы и стремимся к такому диалогу. Но мы не должны говорить с теми незаконными формированиями, которые не уполномочены надлежащим образом представлять интересы украинцев с оккупированных территорий, а также внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены оставить зону боевых действий», – отметил глава МИД.

По его словам, диалог должен развиваться, есть «отработанные механизмы взаимодействия в Трехсторонней контактной группе», и она остается основой для работы.

Кулеба также добавил, что сегодня, в основном, обсуждались вопросы безопасности.

Последний подобный разговор глав МИД «нормандской четверки» происходил в июне 2018 года, почти 2 года министры в таком формате между собой не общались.