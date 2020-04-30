Пандемия COVID-19 не может быть оправданием для невыполнения решений «нормандской четверки», – Маас

Пандемия COVID-19 не может быть оправданием для неисполнения договоренностей, достигнутых на парижском саммите «нормандской четверки». Об этом сегодя, 30 апреля, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает «Интерфакс-Украина».

«Пандемия коронавируса на территории восточной Украины не упростила процесс реализации договоренностей, но пандемия не должна быть отговоркой», – сказал Маас по итогам переговоров глав МИД стран Нормандского формата.

Глава МИД Германии отметил, что «многие решения Парижа все еще не реализованы».

По его словам, участники видеоконференции в четверг согласились, что работа наблюдательной миссии ОБСЕ на территории восточных областей Украины должна быть продолжена и «должна иметь возможность неограниченной работы».

Также необходимо установить прочный режим перемирия, которое можно было бы в случае необходимости проверить на исполнение. «Мы договорились, что хотим реализовать режим прекращения огня», – сказал министр.

Кроме того, стороны говорили о необходимости создания новых пунктов пропуска на линии разграничения, в настоящий момент их только 5. «Должны быть сделаны новые переходы, их слишком мало», – сказал Маас.

Еще одной темой переговоров был обмен пленными. По словам немецкого министра, с декабря состоялись две таких акции, и они «очень обрадовали». «Но нужны новые обмены», – заключил он.

Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что в ходе видеоконференции 30 апреля министры стран «нормандской четверки» достигли договоренности о том, что Трехсторонняя контактная группа должна как можно быстрее обсудить детали провозглашения всеобъемлющего прекращения огня и определить дату, с которой такое прекращение огня будет введено.

Также он заявил, что Украина готова к прямому диалогу с людьми, которые проживают на временно неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей, однако не с незаконными формированиями «Л-ДНР».