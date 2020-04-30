Министры «нормандской четверки» договорились, что ТКГ определит дату полного прекращения огня на Донбассе

Министры иностранных дел стран «нормандской четверки» в ходе видеоконференции обсудили возможность полного прекращения огня на Донбассе. Об этом сегодня, 30 апреля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, передают «Донецкие новости».

Главы МИД Украины, России, Германии и Франции договорились, что Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в срочном порядке обсудит этот вопрос.

«Мы достигли договоренности о том, что Трехсторонняя контактная группа должна как можно быстрее обсудить детали провозглашения всеобъемлющего прекращения огня и определить дату, с которой такое прекращение огня будет введено», – сказал Кулеба.

Напомним, по итогам встречи министров иностранных дел стран «нормандской четверки» 30 апреля, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что пандемия COVID-19 не может быть оправданием для неисполнения договоренностей, достигнутых на парижском саммите «нормандской четверки».

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к прямому диалогу с людьми, которые проживают на временно неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей, однако не с незаконными формированиями «Л-ДНР».