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Полный микроавтобус документов: В России упростили аккредитацию для вузов «ДНР»

30.04.20 17:53
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Учреждения образования «ДНР» с этого года будут проходить аккредитацию в России по новому упрощенному порядку. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщил «замминистра образования ДНР» Андрей Удовенко.

«В этом году в Российской Федерации принято решение, что мы будем проходить аккредитацию в дистанционном режиме: все необходимые документы будут пересылаться в электронном формате в Рособрнадзор, где их будут проверять и на основании этого принимать соответствующее решение», – сказал он.

«То есть такого как было раньше, когда мы возили в Россию документы целыми микроавтобусами, уже не будет», – пояснил Удовенко.

Он уточнил, что ситуация с коронавирусом также не отразится на процессе аккредитации.

Отмечается, что первым из вузов «республики» осенью 2018 года аккредитацию в России получил «Донецкий медицинский университет». На сегодняшний день данную процедуру прошли еще три вуза. Кроме того, пройти аккредитацию в РФ также готовится ряд «республиканских» учреждений среднего профессионального образования и школ.

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