Выполнен только один пункт решений парижского саммита «нормандской четверки», – Лавров

Из 9-ти пунктов парижского саммита «нормандской четверки» частично выполнен только один. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам видеоконференции глав МИД Нормандского формата сегодня, 30 апреля, передает российский «ТАСС».

«Мы констатировали, что из 9-ти пунктов итогового документа парижского саммита Нормандского формата выполнено, да и то частично, только одно – имею в виду обмен удерживаемыми лицами. Состоялось в декабре и апреле два обмена, в ходе которых в общей сложности 230 человек были обменены между Киевом, Донецком и Луганском», – сказал Лавров.

Он заявил, что по вопросу включения «формулы Штаймайера» в украинское законодательство – продвижения нет.

«"Формула Штайнмайера" касается взаимосвязи между проведением выборов и предоставлением Донбассу особого статуса. Мы напомнили, что ключевым положением Минских договоренностей, конечно же, является предоставление Донбассу особого статуса в составе украинского государства. Это и цель, и основа урегулирования конфликта», – отметил Лавров.

По его словам, продвижение на этом треке создало бы предпосылки для прогресса на всех остальных направлениях, включая безопасность, социально-экономические и гуманитарные вопросы.

Напомним, по итогам встречи министров иностранных дел стран «нормандской четверки» 30 апреля, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что пандемия COVID-19 не может быть оправданием для неисполнения договоренностей, достигнутых на парижском саммите «нормандской четверки».

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что в ходе видеоконференции министры достигли договоренности о том, что Трехсторонняя контактная группа должна как можно быстрее обсудить детали провозглашения всеобъемлющего прекращения огня и определить дату, с которой такое прекращение огня будет введено. Также он заявил, что Украина готова к прямому диалогу с людьми, которые проживают на временно неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей, однако не с незаконными формированиями «Л-ДНР».