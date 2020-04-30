Похоже, нас не собираются лечить: Жительница Донецка показала, как лежит в больнице с подозрением на коронавирус (Видео)

Жительница неподконтрольного украинской власти Донецка с подозрением на коронавирус поступила в больницу им. Вишневского. О своем пребывании там она рассказала сегодня, 30 апреля, в соцсети.

Девушка уточняет, что родители ее подруги с подозрением на коронавирус находились в горбольнице №16 в Донецке. Девушка с подругой их проведывали 10 апреля. А 15 апреля у родителей диагноз подтвердился.

Вечером 26 апреля (в воскресение) признаки COVID-19 стали проявляться у девушек, которые совместно проживают в квартире: сухой кашель, боль в груди, температура около 38 градусов. Они вызвали «скорую», которая их госпитализировала в Центральную городскую клиническую больницу №1 (больница Вишневского).

В санпропускнике пациенток подробно опросили без осмотра. Информацию, в том числе рост и вес, записали, не проверяя, с их слов. Девушек поодиночке поместили в обыкновенные палаты терапевтического отделения.

«Я и моя подруга контактировали с людьми, у которых подтвержденный коронавирус. На тот момент мы не знали, что они зараженные. Мы поступили в отделение в воскресенье, а утром в понедельник нам сделали тест. Сегодня среда (29 апреля, – ред.), анализов тестов до сих пор нет. Врачи почти не заходят в палату, не проводят осмотр. Один раз утром – и все. С температурой не борются, похоже, не собираются вообще лечить», – отмечает девушка.

Покидать палаты потенциально зараженным запрещено. Каждый пациент выходит несколько раз в день в туалет, надевая маску. Душ в отделении отсутствует.

Передавать продуктовые запрещают, хотя у дончанки аллергия на молочные продукты и ей требуется особое питание. «Кормят тут не очень, но не в этом беда, у меня аллергия на молочные продукты и об этом знают врачи, но при этом не разрешают передачи. Когда я спросила, можно ли передачу с едой, мне сказали – нет, и не объяснили почему. Женщина, которая разносит еду, постоянно орет на пациентов, сегодня я столкнулась с этим», – продолжает пациентка.

Кормят 3 раза в день: суп с макаронами на воде, картофельное пюре, капуста, яйцо, хлеб, запеканка, чай. Тарелку и чашку медики ставят на тумбу возле палаты и уходят, пациенты открывают дверь и все забирают. На употребление пищи дается 5-7 минут, после чего посуду требуют вернуть.

Медперсонал – в защитном «обмундировании»: защитный костюм, респиратор, очки. Это видно из видео, которое опубликовала девушка. Здесь же она показала, что подавали пациентам в обед.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 30 апреля в Украине COVID-19 заболели 10406 человек (1238 – выздоровели, зафиксирован 261 летальный случай). В Донецкой области – 68 случаев коронавируса (12 человек выздоровели, 1 пациент скончался). В Луганской области подтверждены 33 случая COVID-19 (4 человека вылечились, летальных случаев – о).

В «ДНР» – 100 случаев заболевания коронавирусом (11 пациентов вылечились, летальных случаев – 3). В «ЛНР» на 28 апреля были выявлены 119 заболевших, 29 апреля в «республике» сообщили, что коронавирус подтвержден у троих сотрудников «скорой помощи» в Луганске.