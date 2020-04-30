На Донетчине возобновили работу 14 рынков

В Донецкой области в соответствии с новыми требованиями карантина возобновили работу 14 продовольственных рынков. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщила инспектор сектора мониторинга Краматорского отдела полиции Валерия Осипец на ежедневном брифинге в Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

«По состоянию на сегодня, в Донецкой области возобновили работу 14 рынков. Все спорные вопросы по открытию рынков решают органы местного самоуправления», – сказала Осипец.

По ее словам, рынки в Краматорске пока не приступали к работе. В этой связи полицейские установили факты нарушений карантина и несанкционированной торговли в городе.

«За прошлую неделю было составлено больше 20 протоколов за торговлю с рук или торговлю в неположенном месте», – отметила инспектор полиции, комментируя ситуацию по Краматорску.

Напомним, народный депутат Украины Муса Магомедов сообщил, что в Донецкой области 75 рынков прошли регистрацию и заявили о возможности работать по требованиям Министерства здравоохранения Украины.

Кабинет министров Украины на заседании 29 апреля поддержал критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность.