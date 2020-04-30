В «ЛНР» 129 случаев заражения коронавирусом

В «ЛНР» по состоянию на сегодня, 30 апреля, зарегистрированы 129 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

«За период регистрации заболеваний – с 28 марта по 30 апреля – зарегистрировано уже 129 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 12 человек выписано», – говорится в сообщении.

Больше всех заболевших – в Первомайске (49 чел.), далее по численности инфицированных следуют:

Стаханов (после переименования Кадиевка) – 21 чел.;

Свердловск (после переименования Должанск) – 15 чел.;

Луганск – 17 чел.;

Алчевск – 8 чел.;

Брянка – 2 чел.;

Перевальск – 3 чел.

В «республике» зарегистрирован один летальный случай пациента с COVID-19.

Напомним, что в «ЛНР», несмотря на вспышкукоронавируса COVID-19 и введенный режим строгой самоизоляции, в канун майских праздников во всех городах и районах прошли субботники.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 30 апреля в Украине COVID-19 заболели 10406 человек (1238 – выздоровели, зафиксирован 261 летальный случай). В Донецкой области – 68 случаев коронавируса (12 человек выздоровели, 1 пациент скончался). В Луганской области подтверждены 33 случая COVID-19 (4 человека вылечились, летальных случаев – о).

В «ДНР» – 100 случаев заболевания коронавирусом (11 пациентов вылечились, летальных случаев – 3).