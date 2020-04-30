В Донецкой ОГА рассказали о ситуации в областной больнице в Мариуполе после вспышки коронавируса

Областная больница интенсивного лечения в Мариуполе, где недавно произошла вспышка коронавирусной инфекции, закрыта на прием больных, продолжается тестирование персонала и пациентов больницы. Об этом сегодня, 30 апреля, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Работают два отделения, которые оказывают нейрохирургическую помощь и помощь с острыми кровотечениями, работают в усиленном режиме. Двое больных из урологического отделения, которым был подтвержден диагноз COVID-19, переведены в мариупольскую больницу скорой медицинской помощи. Это житель Мариуполя и Покровского района. Остальные контактные лица находятся дома на самоизоляции», – рассказал Педенко.

По его словам, продолжается тестирование контактных лиц на коронавирус. 29 апреля были получены все ПЦР-образцы, которые отправлялись лабораторию в Киев. «Среди сотрудников и пациентов больницы около 90 образцов было получено негативных», – добавил Педенко.

Напомним, 25 апреля были подтверждены 19 случаев заражения коронавирусом у медработников Мариуполя. Все заразившиеся – сотрудники областной больницы интенсивного лечения, которая не была предназначена для приема больных COVID-19.