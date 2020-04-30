Прекратите сжигать: Глава ГСЧС обратился к украинцам (Видео)

Накануне майских праздников глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин обратился к украинцам с призывом прекратить сжигать сухостой и мусор, поскольку это приводит к масштабным пожарам. Об этом он сообщил в своем видеообращении, опубликованном в YouTube.

«От себя лично и многотысячного коллектива спасателей обращаюсь ко всем гражданам с просьбой: прекратите, пожалуйста, сжигать остатки растительности, траву и мусор. В нашем государстве уже с начала года произошло около 23 тыс. пожаров в природных экосистемах, что в полтора раза больше, чем в прошлом году», – сказал глава ГСЧС.

По его словам, площадь, пройденная огнем, увеличилась в 3 раза и составляет почти 60 тыс. га. И это без учета пожаров в зоне отчуждения и последних пожаров на Житомирщине.

Чечеткин отметил, что основной причиной пожаров является человеческий фактор. Люди или сознательно выжигают поля, или неосторожно обращаются с огнем, вследствие чего чрезвычайно страдает лесной фонд государства, где уже возникло более 1300 пожаров. Государство и природа несут невозместимые убытки, гибнут тысячи животных, уничтожается жилье, тратятся колоссальные ресурсы на ликвидацию пожаров и их последствий.

«Призываю всех вас, уважаемые украинцы, соблюдать элементарные правила пожарной безопасности во время пребывания в лесопарковых зонах или во время проведения сельскохозяйственных работ. Давайте, наконец, отнесемся к этой глобальной проблеме ответственно», – подчеркнул глава ГСЧС.