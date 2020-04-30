До четырех лет тюрьмы: В «ЛНР» озвучили наказания за пересечение линии разграничения в период карантина

В «ЛНР» запрет на пересечение линии разграничения на Донбассе введен с 27 марта на период карантина. Нарушителям грозит «административная» и «уголовная» ответственность

Так, согласно «кодекса ЛНР об административных правонарушениях», нарушение правил пересечения «границы» и линии разграничения влечет наложение штрафа:

на физических лиц – в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб. (833 – 2 083 грн по местному курсу валют);

на должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (12 500 – 20 833 грн);

на юридических лиц – от 100 до 200 тыс. руб. (41 667 – 83 333 грн).

Также предусмотрена и «уголовная» ответственность – для иностранных граждан или лиц без гражданства, которым въезд в «ЛНР» заведомо запрещен. В «уголовном кодексе ЛНР» на данный счет говорится:

о штрафе в размере до 50-ти минимальных размеров оплаты труда, т.е. до 303 200 руб. (126 333 грн), т.к. сейчас в «республике» «официальная» минимальная зарплата составляет 6 064 руб. (2 527 грн);

либо принудительными работами на срок до 4-х лет;

либо лишением свободы на срок до 4-х лет.

Напомним, что в Луганской области действует только один пункт пропуска между подконтрольной и неподконтрольной территорией – в районе Станицы Луганской.