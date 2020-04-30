В Мариуполе на 3 месяца введут налоговую льготу для предпринимателей

В Мариуполе для поддержки предпринимателей планируют ввести 3-месячный льготный период по уплате единого налога. Об этом сообщил заместитель городского головы Сергей Орлов сегодня, 30 апреля, на брифинге в горсовете, передает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, данная инициатива поддержки микробизнеса на период выхода из карантина разрабатывается по поручению мэра Мариуполя Вадима Бойченко.

«Подготовлен проект решения, который будет вынесен на ближайшую сессию Мариупольского горсовета. Проект решения предусматривает возможность получения полной льготы на уплату единого налога для предпринимателей 1-й группы, микробизнеса. Это коснется 2756 предпринимателей, которые в настоящее время ведут хозяйственную деятельность в Мариуполе», – рассказал Орлов.

Заместитель мэра отметил, что эту льготу планируют выдать на 3 месяца – на период май, июнь, июль.

«Таким образом, у предпринимателей будет в запасе месяц после карантина для раскрутки хозяйственной деятельности. Это та поддержка, которую администрация города, депутатский корпус хотят предложить предпринимателям», – резюмировал Сергей Орлов.