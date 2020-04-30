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«Скорая онлайн-помощь»: Стартует проект для жителей прифронтовых территорий

30.04.20 20:33
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Благотворительный фонд «Восток SOS» при поддержке Международного Фонда «Возрождение» начинает проект «Скорая онлайн-помощь жителям прифронтовых территорий востока Украины в условиях пандемии COVID-19». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Как отмечается, в рамках проекта будут проходить тематические встречи с различными спикерами.

«Медики, психологи, кулинары, педагоги, эксперты в сфере медиа и коммуникаций и другие специалисты, с которыми мы рассмотрим варианты – как справляться с новыми вызовами и преодолевать последствия COVID-19, быть в ресурсе самым и помогать другим», – сообщают в организации.

В планах проекта – создать сообщество, где будет «безопасно, интересно и полезно общаться и быть частью социума, но в другой, новой форме».

«У нас впереди много интересного и полезного. Мы вместе с вами планируем чуть больше глобализироваться и научиться взаимодействовать онлайн с пользой и удовольствием», – говорят организаторы.

Анонс первой встречи обещают уже в ближайшее время.

Также есть возможность записаться на индивидуальную консультацию к психологам «Восток SOS», онлайн по телефону: +38 050 699 84 85.

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