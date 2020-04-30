Супруга зарабатывает втрое больше: Мэром прифронтового Торецка назначен военный Василий Чинчик

В прифронтовом Торецке представили нового руководителя городской военно-гражданской администрации. Им стал Василий Чинчик, который назначен на должность распоряжением председателя Донецкой облгосадминистрации Павлом Кириленко. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает пресс-служба ДонОГА.

«Ждем четких и действенных шагов, быстрого реагирования на состояние дел в городе, эффективного использования средств и наполнения местного бюджета. Необходимо направить усилия на мобилизацию внутренних резервов и возможностей города. Необходимо заботиться и о социальной защите тех, кто в этом нуждается», – поставил задачи новому главе Торецкой ВГА заместитель председателя ДонОГА Вадим Филашкин.

Отметим, что согласно обнародованной декларации, Василий Чинчик зарегистрирован в городе Кицмань Черновицкой области. Местом работы указана воинская часть Е 6009, которая дислоцируется на Буковине.

Чинчик женат, воспитывает двух дочерей.

До своего назначения в Торецк за ним числилась служебная квартира площадью 70 кв. м в Кицмане, а также он владеет 20% квартиры в городе Сокиряны (Черновицкая обл.). В собственности у Чинчика земельный участок в Хотинском районе Черновицкой области в 2 400 кв. м.

А его супруга Женнета владеет в Кицмане магазином, недостроенным домом в 299 кв. м и земельным участком в 860 кв. м.

Василий Чинчик обладатель двух автомобилей – Peugeot 307 SW Pack и Mercedes-Benz ML 350, есть у него и гараж.

Заработная плата в военной части за прошлый год составила 315 357 грн (в среднем 26 280 грн в месяц). Также Чинчик задекларировал 52 216 грн процентов в «Ощадбанке» и ежегодную одноразовую денежную помощь в 1 295 грн.

А вот супруга Женетта в ходе предпринимательской деятельности за год заработала – 909 090 грн (в среднем 75 758 грн в месяц), также в банке у нее находится 55 000 тыс. долл. США.

Напомним, что Чинчик сменил на должности главы Торецкой ВГА Ярослава Руденко, который в 2017 году получил свою должность еще при губернаторе Павле Жебривском.

Как сообщалось ранее, новый глава Славянского района также прибыл на Донетчину из Черновицкой области.