Скрылась с места аварии: В Краматорске женщина сбила 81-летнюю пенсионерку

В Краматорске женщина-водитель сбила 81-летнюю пенсионерку и скрылась с места ДТП. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Инцидент произошел сегодня в 10:00. «Водитель неустановленного автомобиля светлого цвета двигался по улице Героев Небесной Сотни. В районе дома 24 совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть. В результате аварии 81-летняя пешеход получила телесные повреждения», – рассказали в полиции.

Предварительно правоохранители установили, что за рулем автомобиля находилась женщина.

По факту правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами») Уголовного кодекса Украины, открыто уголовное производство.

Полиция разыскивает свидетелей ДТП или тех, кто имеет информацию о личности водителя и местонахождении автомобиля.