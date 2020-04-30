Москва не была наказана ни за Молдову, ни за Грузию, – Яценюк

Украина должна изменить линию на переговорах в «нормандском формате», чтобы Москва не установила на нашей земле свою новую губернию. Об этом лидер партии «Народный фронт», премьер-министр (2014-2016) Арсений Яценюк написал в своем Facebook.

«Завершилась очередная "нормандская" встреча. Виртуальная по форме и содержанию», – отметил он.

«Россия ничего не выполняет и не намерена выполнять. Презирает западных переговорщиков. "Разводит" наших представителей. А тем не хватает опыта, знаний и характера», – написал Яценюк.

Он напомнил нынешние итоги агрессии России против Молдовы и Грузии: «В Молдове агрессия началась в начале 1990-х. Но Москва не была наказана, а наоборот закрепила статус "наблюдателя" в конфликте. Международный мирный процесс продолжается. Уже почти 30 лет. Россия атаковала Грузию в 2008 году. Москва снова в статусе "наблюдателя". Международный мирный процесс продолжается. Более 10-ти лет. В нашей ситуации тоже все давно ясно. Минский процесс – это тупик. В своей трясине он может болтаться годами».

Яценюк убежден, проблема не только в том, что Москва не выполняет Минские договоренности: «Главная проблема в том, что Минские договоренности не способны принести мир».

«Нормандский формат погряз в виртуальной реальности. Ни одного реального шага вперед. Годами. Нынешние власти проигрывают Москве инициативу и теряют международные позиции. Эту пластинку надо останавливать. Украина должна представить Совету Безопасности ООН доказательства постоянных нарушений Россией нашего суверенитета и мирных договоренностей после последнего саммита в Париже. Украина должна призвать Соединенные Штаты, Европейский Союз, Германию и Францию осуществить перезапуск переговорного процесса», – считает политик.

По его мнению, «невыполнение Россией Минских соглашений должно быть формально признано нашими партнерами и зафиксировано как международно-правовой факт».

«Путь к настоящему миру должен пролегать через новый глобальный формат переговоров, расширение санкций против агрессора, развертывание международной миротворческой миссии и через полноценную реализацию положений нашего закона об оккупированных территориях, одобренного благодаря "Народному фронту" в 2018 году. Такой должна быть наша позиция», – написал экс-премьер.

«Хватит быть молчаливыми, терпеливыми и беспомощными наблюдателями за дерзкими действиями Путина и его клевретов. Это наши люди страдают. Наивные эксперименты власти их не защитили и не защитят. Если Украина продолжит линию "виртуальной" псевдодипломатии, которая происходит сейчас, то Москва сделает все, чтобы установить на нашей земле свою новую губернию», – резюмировал Яценюк.