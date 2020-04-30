Остановить коронавирус в Украине: Хроника помощи Фонда Рината Ахметова стране

Фонд Рината Ахметова первым в Украине отреагировал на угрозу эпидемии коронавируса COVID-19. В тесной координации с Министерством здравоохранения Украины Фонд совместно с ФК Шахтер и предприятиями группы SCM помогает государственным больницам самым необходимым. Какую помощь получила страна от Фонда Рината Ахметова – вот далеко не полный перечень. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает пресс-служба Фонда

Февраль 2020

22 февраля Фонд Рината Ахметова доставил в Новые Санжары Полтавской области груз с гуманитарной помощью для украинцев, эвакуированных из Китая и проходящих обсервацию в местном санатории. В «наборы заботы» вошли пледы, средства личной гигиены, халаты и другие предметы первой необходимости, а также развивающие игры для детей. Для эвакуированных из Уханя и их родственников Фондом была организована линия психологической помощи.

Фонд начинает тесное сотрудничество с Центром общественного здоровья Минздрава Украины, чтобы узнать медицинские потребности страны в борьбе с коронавирусом.

Март 2020

Ринат Ахметов принимает решение направить на борьбу с COVID-19 в Украине 300 миллионов гривен. Для этого он объединяет все ресурсы – благотворительного Фонда, компаний ДТЭК и Метинвест, ФК «Шахтер» и всех активов SCM.

«Коронавирус – это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам», – сказал Ринат Ахметов.

По личному решению Учредителя, Фонд закупает 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус для страны.

11 марта Фонд передает Министерству здравоохранения Украины аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислородные концентраторы для них, изолирующий мобильный бокс, защитный биологический и противохимический костюм, 400 защитных одноразовых комбинезона, 80 инфракрасных термометров с лазерной указкой, 10 000 защитных масок, многослойные респираторы. Аппараты ИВЛ и концентраторы МОЗ распределяет в государственные больницы в Житомирской, Полтавской, Ровенской и Закарпатской областей.

20 марта Фонд Рината Ахметова и Министерство цифровой трансформации Украины объединяют усилия для развития дистанционного образования в стране и подписывают соответствующий Меморандум. Первым совместным шагом становится спецпроект для украинских педагогов – образовательный сериал «Карантин: онлайн-сервисы для учителей». Это цикл видеокурсов, во время которых учителя осваивают передовые инструменты дистанционного преподавания на базе онлайн-сервисов, таких как Google Classroom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Class Dojo, Classtime. Эти инструменты открывают целый спектр возможностей, благодаря которым преподавание и обучение онлайн становится максимально современным, удобным и понятным. Например, с его помощью можно объединять материалы уроков, задания в разных форматах, оценки и даже объявления.

Сериал оказался крайне востребованным у педагогического сообщества. На сегодняшний день на диджитал-площадках Фонда и Минцифры его посмотрели около 500 000 зрителей.

26 марта Ринат Ахметов дает интервью изданию «Украинская правда», где рассказывает о мотивах, которые побудили его помочь стране в борьбе с коронавирусом.

«SCM – это социально ответственный бизнес, мы никогда не проходили мимо беды. Тем более мы не будем делать этого сейчас. Почти во всей Украине есть города, где работают наши предприятия, и наш долг – помочь», – сказал Ринат Ахметов, отвечая на вопросы журналистов. Он подчеркнул, что задача подменить собой власть не стоит, и единственный мотив, который им движет – желание помочь Украине и украинцам.

Учредитель поручает Фонду закупить еще 200 аппаратов искусственной вентиляции легких и передать их в государственные больницы Украины.

30 марта Фонд Рината Ахметова совместно с телеканалом «Украина» запускает социальную кампанию #БатькиВДОМА. Это серия роликов, призывающих пожилых людей соблюдать правило номер один во время карантина – оставаться дома. В роликах снимаются ведущие телеканала – амбассадоры Фонда Рината Ахметова – Игорь Пупков, Олег Панюта, Григорий Герман, Алексей Суханов и известный журналист Савик Шустер.

31 марта грузовым бортом из Китая в Борисполь прибывают 300 000 экспресс-тестов на коронавирус, закупленных Фондом Рината Ахметова для Украины.

Апрель 2020

3 апреля Фонд передает 300 000 тест-систем Минздраву Украины.

6 апреля Фонд Рината Ахметова совместно с Министерством цифровой трансформации и ФК «Шахтер» представляет образовательный сериал «Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта». Это 12-серийный образовательный курс для детей, находящихся на самоизоляции. Видеоуроки проводят игроки футбольного клуба «Шахтер» – капитан команды Андрей Пятов и защитник Сергей Кривцов. Также в сериале принимают участие звезды юмористического проекта «Мамахохотала-шоу» Евгений Янович и Олег Маслюк – амбассадор Фонда Рината Ахметова.

Сериал бьет рекорды популярности. Он набирает около 850 000 просмотров на площадках Фонда, Минцифры и ФК «Шахтер». Для трансляции в своем эфире его запрашивают десятки национальных и региональных телеканалов.

6 апреля Фонд Рината Ахметова и ФК «Шахтер» передает 20 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса COVID-19 Харьковской области.

7 апреля 50 тысяч тест-систем получают медики Донецкой области.

9 апреля 10 000 экспресс-тестов Фонд доставляет в Ивано-Франковскую область.

В этот же день Фонд совместно с ДТЭК передает 30 000 экспресс-тестов для Луганской области и совместно с заводом «Запорожсталь» (Метинвест) 30 000 – для Запорожской области.

10 апреля 30 000 тестов от Фонда Рината Ахметова получают медики Львовской области. Совместно с банком ПУМБ также передает врачам области 8000 защитных костюмов.

13 апреля еще 50 000 тестов доставлены в Донецкую область.

14 апреля Фонд Рината Ахметова и компания ДТЭК передают 30 000 экспресс-тестов Днепропетровской области.

15 апреля 25 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса от Фонда получает Киев.

16 апреля Фонд Рината Ахметова 25 000 экспресс-тестов для выявления вируса COVID-19 получают медики Киевской области.

В этот же день совместно с банком ПУМБ передают 8000 защитных комбинезонов для 30 больниц Ивано-Франковской области.

17 апреля Фонд Рината Ахметова передает современное оборудование в Мариупольский филиал Донецкого областного лабораторного центра МОЗ Украины. Это анализатор проб QuantStudio™ 5 в комплекте с тест-системой SARS-CoV-2 onestep RT-PCR,CE-IVD и боксом биобезопасности E Series 120 cm, MSC-IIA-E120, Metisafe. Это один из самых современных аппаратов своего класса, укомплектованный тест-системой и боксом биобезопасности. Бокс полностью изолирует медиков от всех инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

В этот же день Фонд Рината Ахметова и ЦУМ Киева при поддержке МОЗ Украины присоединились к мировому флешмобу «Все будет хорошо». На витринах Центрального универмага столицы появились яркие постеры с жизнеутверждающими лозунгами. Они также напоминают правила, которые нужно соблюдать во время карантина.

19 апреля в Ивано-Франковскую область приходит полтонны груза с детской мебелью, одеждой, запасом смесей для кормления, подгузниками и другими вещами. Помощь предназначена маленькой Андриане, которая родилась в перинатальном центре Ивано-Франковска 30 марта. Ее мама, 36-летняя Галина, умерла на следующий день после рождения ребенка. У женщины обнаружили коронавирус COVID-19.

21 апреля медики Волновахи получили средства спецзащиты от Фонда Рината Ахметова и компании Лемтранс.

23 апреля Фонд Рината Ахметова совместно с Министерством цифровой трансформации, Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины представляют новый видеопроект «COVID-19: что нужно знать о работе аппаратов искусственной вентиляции легких». Это обзорный сериал в формате мини-интервью адресован и медикам, и всем, кто интересуется, как аппараты искусственной вентиляции легких спасают пациентов с осложнениями от коронавирусной инфекции.

23 апреля Фонд Рината Ахметова передает Институту сердца Министерства здравоохранения Украины современный анализатор проб на коронавирус Convergys® PCRtist в комплекте с тест-картриджами для него.

24 апреля Фонд Рината Ахметова и компания ДТЭК вручают медикам Приморска (Запорожская область) 100 многоразовых комплектов спецзащиты, 2000 масок, защитные очки и бахилы. Ранее местным больницам передано 500 экспресс-тестов.

29 апреля 8000 защитных костюмов от Фонда и банка ПУМБ получают врачи Черновицкой области.

28-30 апреля Фонд Рината Ахметова совместно с компанией Метинвест передали больницам Днепропетровской и Донецкой областей еще 20000 экспресс-тестов.

Также государственные медучреждения Донецкой и Луганской области получили топливо от Фонда Рината Ахметова и компании Параллель.

На очереди – 200 аппаратов искусственной вентиляции легких для Украины.

«Следующие партии ИВЛ уже закуплены, и мы делаем все возможное, чтобы привезти их в Украину в ближайшее время. Доставляется в Украину другое дорогостоящее оборудование. Помощь стране продолжается», – говорит Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.