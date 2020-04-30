Коронавирус бьет по России: Премьер Михаил Мишустин заразился COVID-19

У премьер-министра России Михаила Мишустина выявили коронавирус. Он уже сообщил об этом президенту Владимиру Путину на встрече, проводившейся в режиме видеосвязи, передает «Русская служба BBC».

Мишустин отметил, что будет соблюдать режим самоизоляции. Исполняющим обязанности главы правительства на этот период он предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова. При этом Мишустин заверил Путина, что правительство продолжит активную работу и что сам он тоже будет на связи.

Путин, в свою очередь, пожелал Мишустину быстрее выздоравливать и подписал указ о назначении Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.

Пока среди российских федеральных чиновников официально подтверждены лишь единичные случаи заражения коронавирусом. 25 апреля стало известно о заражении инфекцией депутатов Госдумы от КПРФ Дмитрия Новикова и Леонида Калашникова. При этом, по словам обоих парламентариев, анализ на коронавирус у них был отрицательным. Диагноз им поставили с помощью компьютерной томографии.

В целом Россия за минувшие сутки побила рекорд по заболеваемости коронавирусом. Согласно официальным данным, COVID-19 выявили еще у 7099 человек в 85 регионах. Таким образом число заразившихся по всей стране на 30 апреля достигло 106 498 человек. За весь период умерли 1073 пациента с COVID-19, за последние сутки – 101. Выздоровели 11 619 человек, из них 1333 – за последние сутки.