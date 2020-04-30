Карантин в прифронтовом Торецке: Денег все меньше, а очереди у магазинов – все больше

Прифронтовой Торецк (Донецкая обл.) и до карантина был депрессивным городком, а с введением ограничений жизнь людей еще больше осложнилась. Об этом рассказал местный житель Родион Маликов, передает «Радио Свобода».

«Город у нас маленький, прифронтовой, тут только два АТБ, в котором кормится весь город. До карантина работало много мелких магазинов, работы в городе мало, люди выживали только тем, что торговали на рынках или в магазинах. И введение карантина сильно сказалось на том, что теперь нельзя купить некоторые продукты. И денег становится все меньше», – говорит Родион.

Люди сидят дома. Рынки не работают, парикмахерские, мастерские, магазины одежды – тоже. «Это все плохо сказывается. Ну не могут же люди не ходить по несколько месяцев в парикмахерскую. Даже лампочку купить невозможно! А если в какой-то маленький магазин что-то такое и привезут, то создается огромная очередь», – продолжает торетчанин.

В магазин пускают по очереди, но перед магазином люди не соблюдают дистанцию, и маски держат в кармане. «С масками проблем нет никаких, все их кинулись шить и продавать. Носят, наверное, больше из-за боязни штрафов, потому как до 6 апреля маски у людей были, но они их не носили», – добавляет Маликов.

Основное население Торецка пенсионного возраста, также дислоцируются военные. «Молодежи очень мало, все стараются выехать из этого города в поисках работы. А так, все стали заложниками ситуации. Приходится сидеть дома, без работы и средств», – говорит Родион.

Полиция занимается информированием. Машины ездят, рассказывают об опасности вируса, о штрафах. На каждом шагу висят информационные проспекты об опасности COVID-19. «Представители Красного Креста раздавали плакаты и просили с ними сфотографироваться, но разъяснительной работы не проводили», – отмечает житель Торецка.

«А в плане какой-то конкретной помощи сложно. Я пытался выяснить, где в городе можно пройти проверку на вирус, получил ли город тесты и аппараты искусственной вентиляции легких. Этих ответов я не получил. Все готовы заниматься профилактикой, но никто не знает, как с ним бороться», – сетует мужчина.

Сам Маликов – переводчик, работает на «удаленке», при карантине объем заказов сократился. «У меня была удаленная работа, которая вся была ориентирована на Киев. А в Киеве теперь все офисы закрыты, и работы становится все меньше и меньше. У меня, к примеру, такая форма оплаты – сколько ты сделал, столько ты и получил. Чем больше ты работаешь, тем больше ты получаешь. Если работы нет совсем, то и нет никаких гарантий, что завтра будет чем накормить свою семью. С этой стороны карантин очень сильно ударил», – резюмировал он.