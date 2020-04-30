Откроют рынки, остановят транспорт: Что ждет жителей Краматорска с 1 мая

В Краматорске решили на ближайшие выходные остановить работу городского транспорта, а также открыть с 1 мая три рынка. Об этом сообщает пресс-служба горсовета по итогам заседания краматорского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации сегодня, 30 апреля.

«Было принято решение о приостановлении движения общественного транспорта во время праздничных и выходных дней с 1 по 3 мая. Подвоз медицинских работников будет осуществляться специальными рейсами, организованными ТТУ», – говорится в сообщении.

Движение автобусных и троллейбусных маршрутов будет восстановлено в 5:00 4 мая.

Что касается рынков, городская власть заявляет, что рынки в Краматорске будут работать только при условии полного выполнения всех противоэпидемических требований.

«Представители 3-х рынков ООО "Колхозный рынок", расположенных по ул. Парковой, Маяковского и ул. Рыночной, заявили о готовности к возобновлению работы уже завтра. Они гарантировали выполнение и соблюдение всех требований. Руководство других рынков будет сообщать о готовности к открытию Госпродпотребслужбу дополнительно», – сообщили в горсовете.

Краматорское городское управление Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области будет обеспечивать проведение ежедневных внеплановых проверок за соблюдением противоэпидемических требований на рынках. Кроме того, 2 инспектора будут присутствовать на них в течение всего времени работы.

Напомним, по состоянию на 30 апреля, в Краматорске зафиксированы 2 случая заболевания коронавирусом.