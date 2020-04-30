Нужны препараты для «терапии отчаяния»: Как работает одна из опорных по COVID-19 больниц на Донетчине

Лекарства для лечения больных есть, но хотелось бы иметь «особый список» на случай поступления пациентов в тяжелом состоянии. Такая ситуация в инфекционной больнице Константиновки, где сейчас лечат троих жителей региона, пораженных коронавирусом. В больнице говорят – защитных средств для медиков при такой загрузке хватит на месяц-полтора, передает «Радио Свобода».

В больнице работает 77 человек, 71 из них – это медработники. Они находятся с больными посменно.

Как рассказывает и.о. директора больницы Надежда Шейченко, с 1 апреля больница перешла на финансирование от НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины). Первые три месяца деньги будут идти по показателям прошлого года, когда коронавируса еще и в помине не было. Поэтому в нынешних условиях пандемии НСЗУ дает недостаточно средств.

Первых двух больных коронавирусом здесь приняли как раз 8 марта. Тогда не хватало защитной одежды, – пришлось использовать еще советские противочумные костюмы.

Константиновские предприниматели помогли с покупкой и одежды, и дезсредств. А один человек из Киева, с благодарностью вспоминает Шейченко, просто перевел 50 тыс. грн. На эти деньги купили лекарства.

Областная администрация купила один стационарный аппарат ИВЛ и два портативных, пульсоксиметры (это приборы для измерения показателей кислорода в крови), шприцевые дозаторы, концентратор кислорода, ларингоскопы, ингаляторы и другое необходимое оборудование.

За последние две недели, говорит доктор Шейченко, департамент охраны здоровья поставил защитную одежду в достаточном количестве. Сейчас делают закупку кислородных концентраторов и аппаратов ИВЛ. «Уже около 2 млн грн на нас потратил областной бюджет», – сообщила Надежда Шейченко.

По ее словам, активно помогают больнице Красный Крест и ЮНИСЕФ. А благодаря организации «Врачи мира» медики из Константиновки с помощью вебинаров перенимают опыт коллег из Нью-Йорка.

Персонал больницы, по словам Шейченко, обеспечен средствами индивидуальной защиты на 100%: это и дезсредства, и защитная одежда разных вариантов. При таком режиме работы, прогнозирует доктор, защиты хватит на месяц-полтора.

По состоянию на 28 апреля у нее на лечении трое больных с коронавирусом (это жители Славянска, Бахмута и Николаевки) и два человека с подозрением на инфекцию. «У меня для текущей работы достаточно инфузионных растворов, достаточно антибиотиков, ну, скажем, "Цефтриаксон", "Левофлоксацин" у меня присутствуют. Применяю ингаляции "Лаферобионом" и назначаем "Озельтамивир". Они у меня идут на обычных антибиотиках: получают "Цефтриаксон". Очень сейчас рекомендуют применение "Азитромицина", его у меня достаточно. "Плаквенил" я пока не назначала, потому что у меня сейчас пациенты, которые в таком препарате не нуждаются»,– делится доктор опытом борьбы с коронавирусом.

Однако врачам хотелось бы иметь под руками и препараты для особо тяжелых пациентов. Как говорит Надежда Шейченко, – для «терапии отчаяния». Чтобы постараться не довести пациента до состояния, когда необходимо использовать аппарат ИВЛ. Пока таких случаев в Константиновке не было.

«Я бы хотела иметь больше "Плаквенила". Я хотела бы "Актемру" иметь. Потому что описание клиник говорит о том, что буквально после первой капельницы у больных изменяется ситуация в лучшую сторону. И это очень важно. "Озельтамивир" мне нужен, его сейчас нет. И мне нужны интерфероны, в частности, "Лаферобион", который применим для ингаляции. И вот из антибиотиков "Тиенам" и "Авелокс" – это у меня первая задача, чтобы их купить. И если у меня будут спонсоры, то постараюсь в первую очередь приобрести именно эти препараты. Но эти препараты – не бюджетные. Как бы ни финансировались больницы, – у нас не может быть столько денег, чтобы их иметь», – рассказывает Надежда Шейченко о потребностях больницы.

Она уверяет, что даже если к ней поступит тяжелый больной, то его лекарствами обеспечит.

Как рассказал Александр Педенко, представитель департамента охраны здоровья Донецкой ОГА, опорные больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, лекарствами обеспечили.

«Донецкая область получила 20 упаковок лекарственного средства "Плаквенил". Эти упаковки были распределены: 5 упаковок в Константиновку, 5 – в Мирноград, 7 – в больницу скорой медицинской помощи, и 3 – в четвертую больницу Мариуполя. В соответствии с рекомендациями и протоколами, которые утверждены приказами МОЗ Украины, на лечение пациента в среднем или тяжелом состоянии с использованием лекарственного средства "Плаквенил" необходимо 20 пилюль. В упаковке 60 пилюль. Среди пациентов, которые находятся на стационарном лечении, лекарственное средство "Плаквенил" еще не применяли, потому что больные были в состоняии средней тяжести или в удовлетворительном», – сообщил Педенко.

Чиновник уверяет, что лекарств, которые купили за государственные деньги, пока хватает.

Но предугадать, по словам Александра Педенко, какие именно таблетки понадобятся, – тяжело.