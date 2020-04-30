В Торецке: В Донецкой области – новый случай заражения коронавирусом

В Донецкой области сегодня, 30 апреля, зарегистрирован новый лабораторно подтвержденный случай коронавирусной болезни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Данный случай отмечен в Торецке у 65-летней женщины, которая вернулась из России. Она находилась на самоизоляции. «Как лицо, которое находилось за границей, ей было проведено ПЦР-тестирование. Результат оказался положительным», – написал губернатор.

Таким образом, на сегодняшний день с начала объявления карантина в области зафиксировано 69 случаев COVID-19.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 30 апреля в Украине COVID-19 заболели 10406 человек (1238 – выздоровели, зафиксирован 261 летальный случай). В Донецкой области – 68 случаев коронавируса (12 человек выздоровели, 1 пациент скончался). В Луганской области подтверждены 33 случая COVID-19 (4 человека вылечились, летальных случаев – о).

В «ДНР» – 100 случаев заболевания коронавирусом (11 пациентов вылечились, летальных случаев – 3). В «ЛНР» – 129 случаев (летальных случаев – 1).