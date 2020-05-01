Призыв в условиях карантина: Что нужно знать

Сегодня, 1 мая, в Украине, согласно президентскому указу, стартует весенний призыв на срочную службу. В этом году из-за карантина набор новобранцев в армию был перенесен с апреля на май. В целом призывная кампания, согласно указу, продлится с мая до июля включительно. В ряды ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Госспецтрансслужбы планируют призвать более 16 тыс. юношей. Об этом пишет «Сегодня».

Как выяснили журналисты, из-за продолжающегося карантина призывную кампанию могут снова подкорректировать. Об этом сообщила пресс-секретарь министра обороны Светлана Павловская. Также эту информацию подтвердили и в военкоматах.

«Возможно, что будет дополнение к указу президента, где будет сообщено о порядке проведения призыва. Ранее в Минздраве заявили, что призывники будут помещены на обсервацию. Сейчас пока что мероприятий, связанных с обсервацией, не происходит, потому как нет призыва. Но он все равно состоится, хоть и был отложен», – сообщила Павловская.

В свою очередь в военкоматах сообщили, что ждут команды сверху.

«Указ президента о проведении призыва есть. Сам призыв начнется с 1 мая, но вопрос отправки молодого пополнения в войска во время карантина – это нам разъяснят, этот вопрос пока остается открытым», – рассказал представитель Киевского городского военкомата, курирующий вопросы призыва, Алексей Юрчук.