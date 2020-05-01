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ДТП на перекрестке в Луганске: Погиб пешеход

01.05.20 08:44
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Луганске водитель легкового авто сбил пешехода. Пострадавший от полученных травм скончался на месте аварии.

Как сообщает пресс-центр «МВД ЛНР», ДТП произошло 29 апреля. Мужчина 1960 года рождения, управляя автомобилем Renault Kangoo, на пересечении ул. Достоевского и Лутугинский проезд совершил наезд на внезапно вышедшего на проезжую часть пешехода.

Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. «Автомобиль помещен на стоянку временного содержания транспортных средств. По данному факту проводится проверка», – уверяют в «ЛНР».

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