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В «ДНР» сообщили, кому разрешили выезжать в РФ в карантин

01.05.20 15:27
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» назвали категории людей, которым разрешили выезд в Россию и «ЛНР» в условиях режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Категории перечислены в «указе» «главы ДНР» Дениса Пушилина, опубликованном 30 апреля на местных интернет-ресурсах.

Согласно «указу», выезд разрешен «гражданам, имеющим постоянную или временную регистрацию на территории РФ или ЛНР; гражданам, имеющим уважительные причины для выезда (служебная командировка, необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника, проживающего за пределами ДНР – при предъявлении документа, подтверждающего степень родства); водителям, осуществляющим грузовые перевозки, и лицам, сопровождающим груз на грузовом транспорте».

«При наличии иных вынуждающих обстоятельств решение о выезде принимается штабом [по предупреждению завоза и распространения COVID-19]», – говорится в тексте.

Напомним, 24 апреля в «ЛНР» из-за вспышки заболеваемости COVID-19 жителям запретили выезжать за пределы «республики».

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