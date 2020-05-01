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В МИД рассказали о планах по следующей встрече министров в Нормандском формате

01.05.20 09:53
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Следующие переговоры министров иностранных дел стран «нормандской четверки» запланированы на май текущего года, они могут также произойти в формате видеоконференции. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в комментарии УНН.

«Подтверждаем», – сообщила пресс-секретарь в ответ на вопрос о намерениях провести следующие переговоры в мае.

«Следующая встреча может также произойти в формате видеоконференции, если на тот момент не будет отменено ограничение на передвижение учитывая эпидемиологическую ситуацию. Министр Дмитрий Кулеба поддерживает установление регулярных контактов между руководителями внешнеполитических ведомств в этом формате», – отметила дипломат.

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