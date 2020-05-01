Сводка из зоны ООС за 30 апреля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 15 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Вследствие обстрелов со стороны НВФ двое украинских военных были ранены. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Павлополя – с использованием вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

у Песок – из минометов калибром 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

у Каменки – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Авдеевки и Тарамчука – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ трижды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Новотошковского. Для обстрелов НВФ применяли минометы калибрами 120 мм и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а также использовали 32 артиллерийских снаряда калибром 122 мм.

По позициям неподалеку Новоалександровки, Новозвановки и Орехово противник вел огонь из минометов калибром 120 мм. У хутора Вольный (Золотое-4) противник вел обстрел из минометов калибром 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Окрестности Новгородского НВФ обстреливали из крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки НВФ 9 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник трижды обстрелял украинские позиции неподалеку Богдановки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Неподалеку Водяного противник дважды применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ дважды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Крымского. В ходе обстрелов было использовано 10 мин калибром 120 мм, подствольные гранатометы и стрелковое оружие. По окраине Пивденного противник вел огонь из минометов калибром 120 мм, а у Новотошковского применял минометы калибром 82 мм.

За текущие сутки в результате обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Им была оказана первая медицинская помощь, они оперативно эвакуированы в лечебные учреждения. Состояние здоровья обоих военнослужащих удовлетворительное.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «армия Киева за минувшие сутки 22 раза нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 190 единиц. Применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, снайперское оружие, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подвергся район "Вольво-центра", поселки Жабичево и Старомихайловка, села Спартак и Веселое, а также Ясиноватая и прилегающее к ней село Васильевка; на горловском направлении – районы поселков шахт имени Гагарина и 6/7; на мариупольском направлении – Докучаевск и окрестности села Петровское».

В «ДНР» также сообщают, что «3 дома, хозпостройка, газопровод, трансформаторная подстанция и автомобиль на севере Горловки повреждены огнем сегодня утром».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.