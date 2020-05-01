На Луганщине сегодня не заработал ни один рынок

Ни один агропродовольственный рынок Луганщины не заработал сегодня, 1 мая. Об этом рассказала начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Луганской области Рита Холоденко, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Потенциально сегодня могли бы открыться 13 из 22 агропродовольственных рынков Луганской области. Однако для этого, кроме соответствующей регистрации, его руководитель должен обеспечить соблюдение всех мер санитарной безопасности. В частности, прохождение температурного скрининга продавцами и посетителями, а также установку на каждом входе диспенсеров с антисептиком. Поэтому о готовности приступить к работе уже 1 мая заявили только руководители рынков "Успех" и "Универсальный", что в Северодонецке», – рассказала она.

Согласно полученным заявлениям, представители Госпродпотребслужбы и Северодонецкого городского совета в сопровождении Нацполиции утром обследовали эти торговые площадки. На рынке «Успех» отсутствовали бесконтактный термометр и санитайзеры, а руководство «Универсального» не привело в надлежащее санитарное состояние территорию рынка.

На устранение недостатков руководителям рынков контролирующие органы дали 3 дня.

Напомним, с 1 мая на Луганщине должны открыться продовольственные рынки.

Ранее сообщалось, что в Луганской области смогут возобновить работу не больше 13 рынков, остальные не соответствуют обязательным требованиям.