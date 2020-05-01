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На Луганщине военные уничтожили авто, доставлявшее боеприпасы НВФ (Видео)

01.05.20 20:28
Скриншот видео пресс-центра штаба ООС
Скриншот видео пресс-центра штаба ООС

На Луганщине военнослужащие Объединенных сил выстрелом из ПТРК уничтожили транспортное средство, что подвозило боеприпасы на позиции незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, 29 апреля на Луганщине военнослужащие Вооруженных сил Украины с помощью противотанкового ракетного комплекса уничтожили транспортное средство НВФ, осуществлявшее подвоз боеприпасов на позиции.

На днях в этом районе в результате обстрела со стороны противника погиб украинский военнослужащий. Также, как сообщалось ранее, НВФ открывали огонь по жилым кварталам Золотого-4 и повредили несколько домов гражданского населения.

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