Призыв, выход из карантина и индексация пенсий: Что ждет украинцев в мае

Несмотря на то, что Украина уже почти два месяца сидит на карантине, жизнь в стране не остановилась, а в мае украинцев ждет немало изменений и новшеств. Так, в последний весенний месяц пройдет запланированная индексация пенсий, а курс доллара немного стабилизируется, да и сам карантин обещают закончить. Об этом пишет «Сегодня».

Курс доллара. Длительный карантин существенно повлиял на украинскую экономику, что, в свою очередь, сказалось и на курсе доллара. Некоторые уверены, что в мае курс будет на уровне 28 грн за доллар.

Вадим Бардась, инвестаналитик European Analytical Centre, отмечает, что в мае национальная валюта продолжит ползучую девальвацию до 28 грн за долл., а возможно и выше. Поддержку стабильному курсу доллара в Украине предоставляет иммиграция работников. Также способствуют высокие цены в глобальной экономике на пшеницу, что увеличивает стоимостные объемы аграрного экспорта и обеспечивает поступление валюты на межбанковский рынок.

«Поддержкой для гривни будет обвал цен на энергоресурсы, что является следствием продолжения снижения стоимости нефти. Соответствующая ситуация обеспечит уменьшение импорта в Украину, треть из которого составляет энергетический импорт. Наибольшими рисками для национальной валюты является сокращение глобальной экономики и уменьшение емкости рынков сбыта в Азии, Европе и Ближнем Востоке, что, соответственно, приведет к уменьшению валютных поступлений от экспорта товаров и услуг, и увеличения зависимости от долгового капитала. В общем, учитывая решение МВФ о предоставлении Украине дополнительного валютного кредита и объем резервов НБУ, то за счет этих активов состоится компенсация потери части валютной выручки и инвестиционно-финансово потока, поэтому курс доллара будет колебаться в коридоре 29-30 грн», – говорит Бардась.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук и независимый эксперт, считает, что в мае курс гривни будет колебаться в коридоре 27-28 грн за долл.

«В апреле произошло усиление курса гривни. Это объясняется как снижением деловой активности, так и стабилизацией мировых рынков. В течение мая существенная девальвация не ожидается. Тем не менее, давление на гривню будет оставаться. Экономический кризис никуда не делся. Стабилизация является временной. По мере снятия карантина и активизации экономической деятельности падение гривни может восстановиться. В течение мая ожидается колебание курса гривни в коридоре 27-28 грн за долл.», – делится прогнозами Хмелевский.

Впрочем, другие эксперты говорят, что май 2020 будет весьма необычным и непредсказуемым для валютного рынка.

Индексация пенсий. Пенсии в Украине должны были проиндексировать еще в марте, но этого так и не произошло. В апреле правительство приняло постановление № 251, которое регулирует индексацию пенсий в нынешнем году. Таким образом, пенсии автоматически проиндексируются уже в мае.

Перерасчет пенсий будет проводиться с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11. А в случае, когда размер повышения в результате перерасчета пенсии окажется менее 100 грн, будет установлена доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до этого размера.

Напомним, что индексация пенсий происходит автоматически и никаких дополнительных бумаг никуда нести не нужно.

Конец карантина. Недавно Кабинет министров продлил карантин до 11 мая и подготовил план, согласно которому Украина будет постепенно выходить из карантина. Ожидается, что пик заболеваемости коронавирусом в стране придется как раз на начало мая. Если количество заболевших не будет стремительно расти, уже к концу весны Украина постепенно начнет возвращаться к привычному образу жизни.

В правительстве отметили, что определенные послабления карантина произойдут уже после 11 мая. Согласно плану, с мая по июнь в стране начнут восстанавливать работоспособность (создадут рабочие места, дадут кредиты бизнесу и т.д.). Также первыми могут открыть парки и другие зоны отдыха, разрешат работу салонов красоты, оптовых и розничных непродовольственных рынков, разрешат работу кафе на вынос, автомоек, веломагазинов, велопрокатов, нотариусов, адвокатов и аудиторов, разрешат тренировки в командных видах спорта.

Автоматическая фото и видеофиксация нарушений на дорогах. В Киеве и Киевской области с 1 мая планировали запустить в штатном режиме систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД). Однако на днях МВД решило отложить начало работы системы видеофиксации нарушений ПДД до окончания режима строгого карантина.

Когда система все же заработает – камеры будут фиксировать превышение скорости автомобиля, после чего патрульный полицейский фиксирует на компьютере номер автомобиля. Если совпадают номера и марка автомобиля, выписывается административный протокол, который по почте отправляют нарушившему лицу.

Дополнительные выходные. В мае украинцы получат два дополнительных выходных дня. Так, один выходной выпадает на сегодня, 1 мая, когда в стране отмечается День труда, поэтому отдыхать будем с 1 по 3 мая включительно.

Еще один выходной в стране будет на День Победы – 9 мая, но так как 9 мая выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник. Таким образом длинные выходные будут также с 9 по 11 мая.

Призыв на срочную службу. Призыв на срочную службу должен был пройти в Украине с апреля по июнь, но Кабинет принял распоряжение об отсрочке призыва и перенес его на май-июль 2020 года.

Погода. Ранее мы уже рассказывали, что май будет жарким и засушливым. Синоптики отмечали, что в мае придет настоящая жара, а температура воздуха местами может подняться до +32 градусов тепла. Осадки в мае ожидаются только под конец месяца. А вот ночная температура воздуха в разных регионах будет колебаться от +3 до +10 градусов тепла.