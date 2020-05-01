Лечатся трое пациентов с COVID-19: Как обеззараживают одежду и мусор в больнице в Константиновке (Видео)

В инфекционной больнице в Константиновке (Донецкая обл.) лечатся 3 человека с лабораторно подтвержденным коронавирусом COVID-19. После контакта с больными медики обеззараживают одежду и постельное белье.

Больница разделена на 2 зоны. Медработники называют их «чистой» и «загрязненной». Перед тем, как идти к больным, медсестры и врачи надевают защитные костюмы. У медиков есть одноразовые комбинезоны, халаты, противоэпидемические комплекты, в которые входят маска, защитный экран, бахилы, халат и др.

После контакта с инфицированными медперсонал раздевается в так называемой «загрязненной» зоне. Халаты, нарукавники и другие предметы одежды снимаются особым образом, в середину, чтобы не касаться наружной части.

Затем все замачивается. Для одежды, масок и перчаток здесь отдельные пластиковые емкости с хлорсодержащим дезраствором. Как рассказала главная медсестра Константиновской инфекционной больницы Наталья Фараонова, время обеззараживания костюмов в емкости с раствором – как минимум час.

Дезинфекции подвергаются также все иголки, вата, быстрые тесты на коронавирус: в дезрастворе их также держат час, а затем выбрасывают как бытовой мусор. Мусор вывозится на полигон.

Постельное белье больным выдают в больнице. Его медсестры также дезинфицируют: стирают при температуре в 90 градусов и глядят. Матрасы, подушки и покрывала обрабатывают в дезкамере.

Инфекционная больница рассчитана на 90 пациентов. Сейчас в ней, помимо 3-х пациентов с COVID-19, 17 – с иными заболеваниями.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Донбасс»