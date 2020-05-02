Жительнице Бахмута выращивать грибы помогают симфонии Баха и Бетховена (Фото)

Жительница Бахмута (Донецкая обл.) выращивает грибы в подвале собственного дома – под классическую музыку. Женщина говорит, благодаря продаже грибов имеет возможность собрать деньги на необходимую реабилитацию для дочери с ДЦП.

Жительница Бахмута Альбина Гребенюк вместе с напарницей выращивают вешенки – это один из видов съедобных грибов. Свою ферму женщины разместили в подвале размером 6 на 4 м.

Как выращивать грибы, узнавали в интернете. Предпринимательницы выбрали симфонии Баха, Бетховена, Шестаковича, чтобы грибы росли быстрее – и рост ускорился.

Выращивают вешенки в специальных мешках, заполненных соломой, семечками подсолнечника и кофейной гущей. Женщины закупают уже пророщенный мицелий. Сейчас на полках – 120 мешков.

По словам Альбины Гребенюк, грибы уходят в сон. В это время она с дочерью уезжает на реабилитацию. Потом приезжает и «будит», включая свет, музыку, сбрызгивая водой.

Вырастают вешенки в среднем за месяц.

В прошлом году Альбина выиграла грант в размере 26 тыс. грн от Красного Креста. Эти деньги вложила в развитие грибной мини-фермы: провела электроэнергию в подвал, обустроила вентиляцию, закупила мицелий.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Донбасс»