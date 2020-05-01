Находились на самоизоляции: На Луганщине COVID-19 выявили еще у двоих человек

На Луганщине за прошедшие сутки выявлены 2 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За прошедшие сутки в Луганской области выявлены 2-е инфицированных COVID-19. Эти лица находились на самоизоляции, одна – после возвращения из России, другая – как контактная с заболевшим. Клинические проявления болезни у них на сегодняшний день отсутствуют, но это не гарантирует, что они не заболеют в ближайшее время», – сообщили в центре.

Там добавили, что одна больная, которая лечилась амбулаторно, госпитализирована в связи с ухудшением состояния.

В настоящее время 10 человек, заболевших COVID-19, находятся в стационарах лечебных учреждений области, 18 лечатся амбулаторно.

В целом в Луганской области всего 35 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, по данным Минздрава на 1 мая, за все время пандемии в Украине заболел 10861 человек. 1413 человек выздоровели, зафиксированы 272 летальных случая. На подконтрольной украинским властям части Донецкой области подтверждены 70 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

В «ЛНР» по состоянию на 30 апреля зарегистрированы 129 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В «ДНР» В «ДНР» – 100 случаев заболевания коронавирусом.