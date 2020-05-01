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В Украине уже 10861 случай заболевания коронавирусом

01.05.20 10:51
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 455 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 1 мая, сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.

«По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 1 мая в Украине 10861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальных, 1413 пациентов выздоровели. В частности болезнь подтверждена у 754 детей и 2154 медиков. За сутки зафиксировано 455 новых случаев», – сказано в сообщении.

Отметим, что согласно обнародованным данным, в Донецкой области зафиксировано 70 случаев заболевания COVID-19, в Луганской – 35.

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