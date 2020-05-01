Всемирный банк утвердил 150 млн долл. помощи Украине для поддержки уязвимых слоев населения

Совет директоров Всемирного банка сегодня утвердил дополнительное финансирование в размере 150 млн долл. США в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины» с целью расширения и совершенствования социальной помощи семьям с низким уровнем дохода. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

Отмечается, что в рамках дополнительного финансирования 50 млн долл. США будут направлены на мероприятия по борьбе с распространением пандемии COVID-19. Эти средства помогут увеличить размер и ускорить выплату помощи в рамках программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и программы жилищных субсидий. Единовременные выплаты будут также предоставляться пожилым людям и получателям социальной помощи в связи с инвалидностью.

«Тысячи украинских семей уже имеют сложности с оплатой коммунальных услуг из-за потери доходов. Пенсионеры не могут позволить себе покупать даже самые необходимые лекарства и продукты питания из-за роста цен. Важно помочь этим людям путем ускорения социальных выплат и повышения их адресности. Дополнительное финансирование будет также направлено на предоставление грантов на открытие малого бизнеса, используя опыт известного в Украине проекта "Рука помощи". Такая финансовая помощь обеспечит поддержку бедному населению в получении новых навыков, в поиске работы или открытии собственного дела», – отметил и. о. директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алекс Кремер.

«Рука помощи» – это совместная инициатива, разработанная Всемирным банком и Министерством социальной политики Украины. В течение 2017-2018 годов в рамках действующего проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины» микрофинансирование было предоставлено переселенцам из Донбасса, а также представителям беднейших слоев населения. Благодаря проекту 230 участников начали свой бизнес в Харьковской, Полтавской и Львовской областях, а также в некоторых территориальных громадах Черниговской, Житомирской и Донецкой областей.

Группа Всемирного банка, которая является одним из крупнейших источников финансирования и опыта для развивающихся стран, принимает широкомасштабные, оперативные действия для поддержки этих стран, а именно укрепления их возможностей для реагирования на пандемию.

«Мы также усиливаем способность контроля за заболеванием, улучшаем поддержку сектора здравоохранения, помогаем частному сектору в продолжении деятельности и сохранении рабочих мест. В следующие 15 месяцев мы развернем 160 млрд долл. США финансовой поддержки, чтобы помочь государствам мира защитить бедные слои населения, оказать поддержку бизнеса и ускорить экономическое восстановление, включая 50 млрд долл. США новой помощи от МАР в форме грантов или финансирования на льготных условиях», – отметили во Всемирном банке.