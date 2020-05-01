На Донетчине у освобожденных в ходе обмена украинцев закончилась обсервация (Фото)

На Донетчине у украинцев, освобожденных в ходе обмена пленных 16 апреля, закончилась обсервация. Об этом сегодня, 1 мая, сообщил на своей странице в Facebook руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Провели с места обсервации украинцев, освобожденных из плена 16 апреля. 2-е из них возвращаются домой уже сегодня, большинству нужна психологическая и медицинская реабилитация – они будут получать ее в специализированных медицинских учреждениях. Расходы, связанные с пребыванием и питанием людей в обсервации, взяло на себя государство – отметил Кириленко.

«Спасибо медицинским работникам, которые 2 недели были рядом с ними, заботились и оказывали необходимую помощь», – добавил он.

Губернатор напомнил, что сегодня истек срок обсервации украинцев, освобожденных из плена 16 апреля. После освобождения они прошли 14-дневную обсервацию в Святогорске.

«В течение этого времени каждому провели тестирование с помощью быстрых тестов и по 2 ПЦР-исследования (в начале и в конце обсервации). Полученные результаты – отрицательные», – сообщил Кириленко.

Напомним, в рамках обмена пленными 16 апреля были освобождены 20 украинских граждан, которых удерживали на временно неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса.