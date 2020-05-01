COVID-19: В «ДНР» сообщили о четвертом летальном случае

В «ДНР» за сутки выявили 4 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, всего на сегодня умерли 4 человека с подтвержденным COVID-19. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает пресс-служба «министерства здравоохранения».

«В ДНР, согласно проведенным исследованиям 30 апреля, выявлены 4 случая заболевания COVID-19», – уверяют в «республике».

Уточняется, что в числе выявленных заболевших – 1 медработник.

«Всего по состоянию на 10:00 1 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 104: на лечении – 84 пациента, выписаны 16 человек, летальных случаев – 4», – утверждают в «ДНР».

Как сообщалось, по данным Минздрава на 1 мая, за все время пандемии в Украине заболел 10861 человек. 1413 человек выздоровели, зафиксированы 272 летальных случая. На подконтрольной украинским властям части Донецкой области подтверждены 69 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, в Луганской области – 35 случаев.

В «ЛНР» по состоянию на 30 апреля зарегистрированы 129 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.