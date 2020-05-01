С 11 мая в Украине планируется смягчение карантина, – Степанов

С 11 мая в Украине планируется смягчение карантинных мер, которое будет основано на мнении специалистов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 мая, в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Мы понимаем, что люди устали от карантина. И я еще раз хочу подчеркнуть – мы каждый день анализируем ситуацию и готовим смягчения карантинных мер уже с 11 мая. Все эти наши смягчения основываются на мнении специалистов, эпидемиологов, мнении наших вирусологов, которые знают как себя надо вести в такой ситуации пандемии, которая сейчас есть в Украине», – сказал Степанов.

Министр также отметил, что текущая ситуация позволяет вводить такие смягчения с 11 мая.

«Эти смягчения, которые мы будем делать, они будут основываться на тех данных, которые у нас есть. И мы будем уверены, что они в будущем – эти наши действия – не ухудшат ситуацию», – сообщил Максим Степанов.