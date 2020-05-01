В ВСУ от коронавируса вылечились уже 10 человек

В Вооруженных силах Украины от COVID-19 вылечились уже 10 человек. За минувшие сутки новых случаев заболевания не зафиксировано. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

«На 07:00 1 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 44 человека. Также за период пандемии выздоровели 30 человек и 2 летальных случая», – говорится в сообщении.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 298 человек. У 31-го военнослужащего изоляция заканчивается в ближайшие 3 дня.

«За прошедшие сутки новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 не зарегистрировано. Выздоровели 10 человек (Винницкая область – 3 человека, Харьковская область – 7 человек)», – сообщили военные медики.