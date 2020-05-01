В «ДНР» установили размер минимальной зарплаты

В «ДНР» установили минимальную зарплату в размере 3168 руб. (1377 грн по местному курсу на 1.05.2020). Соответствующее «постановление» опубликовано на местных интернет-ресурсах 30 апреля.

«Установить в ДНР минимальную заработную плату в размере 3168 руб. (1377 грн, – ред.). Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 апреля 2020 года», – говорится в тексте.

На местных интернет-ресурсах также сообщается, что минимальная заработная плата в размере 3 168 руб. (1377 грн) применяется для установления размера тарифной ставки для рабочих 1-го разряда.

Напомним, с января в «ДНР» начали задерживать выплату пенсий и соцпособий. Также продолжаются задержки с выплатами заработных плат.

Также сообщалось, что в «ДНР» установили минимальный размер оплаты труда.

Отметим, что в Украине на 2020 год установлена минимальная зарплата в размере 4723 грн (с 1 января). При этом Донецкая область заняла второе место в Украине по уровню средней зарплаты в марте.