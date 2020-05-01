И всем плевать: В «ЛНР» продолжается забастовка шахтеров

В «ЛНР» на шахте «Никанор-Новая» (Перевальский район, г. Зоринск) продолжается забастовка шахтеров. Об сегодня, 1 мая, сообщают местные жители в соцсетях.

«Новости из Зоринска. Шахтеры под землей, парламентарии были, толку нет . Жены и дети ждут своих родных. Всем городом собирают тормозки и спускают под землю. Там нельзя находиться более 6 часов, мужики там 3-и сутки! Женщины и дети просят помощи», – отмечается в местном паблике.

«Под землей находятся более 50 шахтеров. Трое суток. Горняки шахты "Никанор-Новая" по-прежнему находятся в шахте! Пока руководство спит в теплых, уютных кроватях и отмечает праздник в кругу семьи, горняки вынуждены проводить третьи сутки в холодной сырой шахте, в борьбе за то, чтобы их семьи не остались голодными в столь сложное время», – сообщают в соцсетях.

Люди делятся возмущениями. «Какой ужас и всем плевать! Бедные люди! Позор властям… Жалко нас всех при таких правителях. Вот где помощи искать? 22 месяца задолженность по зарплате! Жалко только, что результата не будет. Все давно уже за всех решили», – пишут местные жители.

Подобная ситуация – и на иных шахтах. «У нас в Перевальске уже давно такое произошло, рабочих мест нет, шахты закрыты и город понемногу умирает, люди уезжают, дома рушатся, очень жаль, что так произошло… Ужас, нет слов, наши поселки тоже вымирают, все разъехались… В Свердловске (после переименования – Должанск, – ред.) скоро так же будет», – сообщают пользователи соцсетей.

Также местные жители комментируют распространяющуюся информацию о том, что горнякам была выплачена задолженность за 2 месяца. «Это не задолженность, это компенсация за увольнение! Никакой выплаты задолженности, забудьте за нее! Это перечислили расчетные, в размере 2-х средних заработных плат», – объясняют люди.

Кроме того, сообщается о визите на шахту «председателя правительства» Сергея Козлова.

«Приехал сегодня Козлов, с людьми говорить не хочет… Что-то они мечутся, вчера ехать и не собирались, сегодня лично Козлов уже второй раз навещает…», – пишут очевидцы.

Напомним, 30 апреля сообщалось, что в «ЛНР» на шахте «Никанор-Новая» проходит забастовка шахтеров.

Как сообщалось ранее, 21 апреля в «ЛНР» подземная забастовка из-за невыплаты заработной платы прошла на шахте «Комсомольская» (г. Антрацит). А 7 апреля в неподконтрольном Донецке горняки шахты им. А. Ф. Засядько также провели акцию протеста – отказались подниматься на поверхность до погашения задолженности по зарплате. 15 апреля в Донецке бастовали водители автобусов, отказавшись выезжать на маршруты.

Напомним, что в «ЛНР» разработали план закрытия шахт, которые в «республике» считают «нерентабельными». Речь идет о 5-ти шахтах. При этом закрытие шахт может негативно сказаться на экологии как подконтрольной территории Украины, так и России. В «ЛНР» на угольных предприятиях долги по заработной плате составляют 2,7 млрд руб. (1,1 млрд грн по местному курсу валют).