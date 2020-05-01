В «ДНР» продлили действие ограничений, но разрешили работать кафе и ресторанам

В «ДНР» продлили действие ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса. Соответствующий «указ» «главы ДНР» Дениса Пушилина 30 апреля опубликован на местных интернет-ресурсах.

Согласно «документу», вносятся изменения в «указ» о введении режима повышенной готовности – он продлевается до 13 мая. Таким образом, введенные раннее меры, такие как обязательная самоизоляция людей в возрасте старше 65 лет, приостановка прав на льготный проезд и др., продлеваются до 13 мая.

При этом разрешено обслуживание посетителей заведений общественного питания на открытых летних площадках после 18:00. Уточняется, что речь идет о кафе, ресторанах, барах, закусочных и иных учреждениях общественного питания – работать теперь они могут до 22:00.