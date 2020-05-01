Ослабление карантина в Черкассах: Реакция властей

В Черкассах власти города решили с 1 мая ослабить карантинные ограничения для части предпринимателей. Об этом сообщается на сайте городского совета.

В сообщении отмечается, что такое решение приняли после многочисленных обращений от предпринимателей, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Бизнесмены пообещали соблюдать санитарные нормы и правила: установить антисептики при входе в помещение, измерять температуру, следить за количеством людей в магазинах.

В результате исполком разрешил возобновить работу:

магазинов по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для оказания услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

летних площадок заведений ресторанного хозяйства;

городских парков, скверов, а также заведений и аттракционов на их территории;

объектов спортивной инфраструктуры исключительно для проведения тренировок.

Это решение вызвало критику со стороны главы Минздрава Максима Степанова.

«То, что вчера произошло в Черкассах, – решение городской власти открыть много магазинов вплоть до торговых центров, до террас в заведениях питания – все это может свести на нет ту работу, которая была проделана в течение полутора месяцев. Это может привести к катастрофическим последствиям. Действиям городских властей будет дана соответствующая оценка, в том числе и правоохранительных органов. Я категорически осуждаю такие действия, потому что поставлены под угрозу жизни и здоровье людей, которые просто поверили и могут пойти, подвергаясь опасности заражения коронавирусной болезнью», – сказал министр в ходе брифинга сегодня, 1 мая.

В правоохранительных органах уже заявили, что будут жестко реагировать на ослабление карантина в Черкассах. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в своем Twitter.

«Господин глава города Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким», – написал Аваков.

Кроме того, пресс-служба МВД сообщила, что полиция начала уголовное производство по факту решения об ослаблении карантина. Там отмечают, что, принимая такое решение, горисполком Черкасс вышел за рамки своих полномочий.

«Руководство городского совета дерзко игнорирует требования правительства Украины и сознательно в период пандемии подвергает опасности горожан и жителей области. И это при том, что на Черкасщине зафиксированы 296 случаев заболевания коронавирусом (6 – за сутки), из них 112 в городе Черкассы, 9 человек умерли (1 – за прошедшие сутки). Сегодня, 1 мая, Черкасским отделом полиции сведения по факту принятия исполкомом соответствующего решения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Полиция подчеркивает необходимость соблюдать действующее законодательство и не осуществлять деятельность, которая пока запрещена в соответствии с постановлением Кабмина министров. Стоит отметить, что карантин в случае положительной эпидемиологической ситуации начнут ослаблять с 12 мая 2020 года, и делать это будет исключительно правительство Украины по согласованию с главным государственным санитарным врачом», – говорится в сообщении МВД.

В ведомстве также заявили, что в Черкассах будут работать мобильные группы полицейских. Их цель – проводить превентивную работу среди представителей малого и среднего бизнеса, а в случае игнорирования запрета и невыполнения законных требований – привлекать нарушителей к административной ответственности.