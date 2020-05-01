На Донетчине СБУ разоблачила на вымогательстве руководителя военного госпиталя

Начальника военного госпиталя, который причастен к систематическому получению взяток, разоблачила в Донецкой области Служба безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что, по предварительной версии следствия, чиновник требовал деньги от кандидата на службу в одной из воинских частей, дислоцированных в районе проведения операции Объединенных сил.

«За 1,5 тыс. американских долларов фигурант обещал парню не препятствовать в получении направления на прохождение службы по контракту. Оперативники спецслужбы также задокументировали факт вымогательства начальником госпиталя 500 долл. США от своего подчиненного за несоздание искусственных препятствий при исполнении служебных обязанностей. Деньги пострадавшие должны были передать через сержанта военного медучреждения», – сообщили в СБУ.

Правоохранители задержали посредника в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения части взятки.

Решается вопрос о задержании руководителя госпиталя и сообщения обоим фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с ее вымогательством) Уголовного кодекса Украины,

В рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия по установлению других возможных фактов противоправной деятельности фигурантов.